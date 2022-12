Repas festif Cuigy-en-Bray Cuigy-en-Bray Catégories d’évènement: Cuigy-en-Bray

Oise

Repas festif Cuigy-en-Bray, 20 décembre 2022, Cuigy-en-Bray. Repas festif

Cuigy-en-Bray Oise

2022-12-20 12:00:00 – 2022-12-20 16:30:00 Cuigy-en-Bray

Oise Cuigy-en-Bray 25 25 30 Temps convivial partagé avec animation, karaoké à la salle des fêtes de Cuigy-en-Bray.

Réservé aux séniors (65 ans et +)

25€ le repas – Autres : 30€ le repas

Max 40 participants Temps convivial partagé avec animation, karaoké à la salle des fêtes de Cuigy-en-Bray.

Réservé aux séniors (65 ans et +)

25€ le repas – Autres : 30€ le repas

Max 40 participants Cuigy-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cuigy-en-Bray, Oise Autres Lieu Cuigy-en-Bray Adresse Cuigy-en-Bray Oise Ville Cuigy-en-Bray lieuville Cuigy-en-Bray Departement Oise

Cuigy-en-Bray Cuigy-en-Bray Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuigy-en-bray/

Repas festif Cuigy-en-Bray 2022-12-20 was last modified: by Repas festif Cuigy-en-Bray Cuigy-en-Bray 20 décembre 2022 Cuigy-en-Bray Cuigy-en-Bray Oise Oise

Cuigy-en-Bray Oise