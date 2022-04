Repas européen Hôtel du Département de la Vienne Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Repas européen

Hôtel du Département de la Vienne, le mardi 12 avril

Evènement interne

Les agents du Département et de la Préfecture de la Vienne peuvent découvrir les spécialités culinaires de différents pays européens. Cette année, il a été décidé de mettre l’accent sur l’Ukraine. Hôtel du Département de la Vienne 1 Place Aristide Briand 86000 Poitiers Poitiers Vienne

2022-04-12T12:00:00 2022-04-12T13:30:00

