Repas et vente de tripes Saint-Paulien

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Paulien A partir de 7 h à la salle du Chomeil:

Tripes ou saucisses, pommes de terre, fromage, dessert, un verre de vin et café compris

12 € le repas

5 € la barquette de 500 grs

réservation possibles aux: 06 73 80 44 78 ou 06 76 04 47 26 Saint-Paulien

