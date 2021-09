Quiers-sur-Bézonde Quiers-sur-Bézonde Loiret, Quiers-sur-Bézonde Repas et soirée dansante Quiers-sur-Bézonde Quiers-sur-Bézonde Catégories d’évènement: Loiret

Quiers-sur-Bézonde Loiret Quiers-sur-Bézonde 15 EUR Repas et soirée dansante à la salle polyvalente. Menu : jambon rôti et ses pommes de terre grenailles – Poirat solognot et son coulis caramel. Apéritif et café offert. Animée par Stephen Animation, buvette assurée par Quiers en fête, organisé par la municipalité. Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. Repas et soirée dansante mairie@quiers-sur-bezonde.fr +33 2 38 90 10 58 Repas et soirée dansante à la salle polyvalente. Menu : jambon rôti et ses pommes de terre grenailles – Poirat solognot et son coulis caramel. Apéritif et café offert. Animée par Stephen Animation, buvette assurée par Quiers en fête, organisé par la municipalité. Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. Mairie dernière mise à jour : 2021-09-17 par

lieuville 48.00108#2.43738