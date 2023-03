Repas et soirée dansante Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Catégories d’Évènement: 33350

Castillon-la-Bataille

33350 Castillon-la-Bataille Repas et soirée dansante organisé par le RCC – Aviron Castillonnais – à la salle des fêtes de Belvès de Castillon.

23€ par personne / 15 € pour les -12 ans

Réservation avant le 07/03 05.57.40.23.68 / 06.07 41.16.67 Repas et soirée dansante organisé par le RCC – Aviron Castillonnais – à la salle des fêtes de Belvès de Castillon.

Réservation avant le 07/03 05.57.40.23.68 / 06.07 41.16.67

