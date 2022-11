Repas et soirée dansante avec orchestre Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Repas et soirée dansante avec orchestre Lion-sur-Mer, 3 décembre 2022, Lion-sur-Mer. Repas et soirée dansante avec orchestre

Place 18 juin Salle trianon Lion-sur-Mer Calvados Salle trianon Place 18 juin

2022-12-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-03 23:50:00 23:50:00

Salle trianon Place 18 juin

Lion-sur-Mer

Soirée organisée par l'association « Lion-Kiebingen », à l'occasion de la Saint-Nicolas. Sur réservation à l'adresse mail : jumelage-lionsurmerkiebingen@orange.fr

