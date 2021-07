Levet Levet Cher, Levet Repas et jeux – un été à Levet Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Repas et jeux – un été à Levet Levet, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Levet. Repas et jeux – un été à Levet 2021-07-26 10:00:00 – 2021-07-26 14:00:00

Levet Cher Levet Cher Gratuit sur inscription. Parents et enfants, tous les âges, venez partager un moment de convivialité avec l’espace de vie sociale de Levet toute la journée petits et grands.

Apportez votre plat préféré, sucré ou salé, ainsi que sa recette et votre jeu favori! evs.levet@ligue18.org +33 2 18 15 24 49 Gratuit sur inscription. evslevet dernière mise à jour : 2021-07-17 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER

