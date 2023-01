Repas et jeux de cartes – samedi 28 janvier 2023 Fallon Fallon Fallon Catégories d’Évènement: Fallon

Haute-Saône

Haute-Saône Fallon Rendez-vous le samedi 28 janvier à la salle des fêtes de Fallon pour un repas franc-comtois (6€ par personne) suivi d’une soirée jeux de cartes.

Repas à 19h, début des jeux à 20h.

Renseignements et réservation au 06 71 04 08 63. marineco@laposte.net Fallon

