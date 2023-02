Repas et danses irlandaises Salle polyvalente Square Job Le Saux Mellac OT QUIMPERLE LES RIAS Mellac Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Mellac Le comité de jumelage de Mellac Piltown organise un repas animé par les danseurs d’Air d’Eire et les musiciens de Dads & Sons.

Stage d’initiation aux danses du soir de 15h à 17h. odilesivy@free.fr +33 6 80 59 76 28 Salle polyvalente Square Job Le Saux Lieu-dit Le Bourg Mellac

