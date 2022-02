Repas et conférence Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Repas et conférence Saint-Quay-Portrieux, 25 mars 2022, Saint-Quay-Portrieux. Repas et conférence Restaurant du Kasino Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-03-25 12:30:00 – 2022-03-25

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Un double rendez-vous proposé par l’Amicale des Moulin, Fontaines et Lavoirs. Avec tout d’abord un déjeuner servi au restaurant du Kasino à 12h30. 22€, sur réservation : 02 96 70 50 04 (H. Hydrio).

Un repas suivi d’une conférence de Noëlle GALLOT, auteure spécialiste du patrimoine local, consacrée à l’abbaye de Beauport. À partir de 15h. Entrée libre. Ouvert à tous.

(Possibilité de participer indépendamment au repas ou à la conférence).

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Restaurant du Kasino Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

