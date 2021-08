Bourgougnague Bourgougnague Bourgougnague, Lot-et-Garonne Repas et Concert Staccato – Artan N’Akalle Bourgougnague Bourgougnague Catégories d’évènement: Bourgougnague

Lot-et-Garonne

Repas et Concert Staccato – Artan N’Akalle Bourgougnague, 28 août 2021, Bourgougnague. Repas et Concert Staccato – Artan N’Akalle 2021-08-28 – 2021-08-28

Bourgougnague Lot-et-Garonne Bourgougnague EUR Venez nombreux participer à cette soirée, la Burgondiale d’été, organisée par l’association Les Burgondiales Burlesques en partenariats avec l’association Staccato, la municipalité et le Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Soirée qui se déroule en 2 parties. Dans un premier temps, repas à la ferme L’Oisonnière. Au menu : assiette salade aux gésiers, assortiment de grillades de canard et croustade. Dans un second temps, concert en plein-air à l’église Saint-Laurent du groupe malien “Aratan N’Akalle”. Ce groupe de musiciens vous propose de voyager grâce à leur musique de blues touareg qui exprime leur vie. Jauge restreinte, repas et concert uniquement sur réservations avant le 25 août 17h. Venez participer à cette soirée, la Burgondiale d’été. Soirée qui se déroule en 2 parties. Dans un premier temps, repas à la ferme L’Oisonnière. Dans un second temps, concert en plein-air à l’église Saint-Laurent du groupe malien “Aratan N’Akalle”. Uniquement sur réservations avant le 25 août 17h. +33 6 08 80 43 34 Venez nombreux participer à cette soirée, la Burgondiale d’été, organisée par l’association Les Burgondiales Burlesques en partenariats avec l’association Staccato, la municipalité et le Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Soirée qui se déroule en 2 parties. Dans un premier temps, repas à la ferme L’Oisonnière. Au menu : assiette salade aux gésiers, assortiment de grillades de canard et croustade. Dans un second temps, concert en plein-air à l’église Saint-Laurent du groupe malien “Aratan N’Akalle”. Ce groupe de musiciens vous propose de voyager grâce à leur musique de blues touareg qui exprime leur vie. Jauge restreinte, repas et concert uniquement sur réservations avant le 25 août 17h. ©staccato dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’évènement: Bourgougnague, Lot-et-Garonne Autres Lieu Bourgougnague Adresse Ville Bourgougnague lieuville 44.60851#0.40488