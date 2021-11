Lespinasse Espace Canal des 2 Mers Haute-Garonne, Lespinasse Repas et concert solidaire Soli’Rock – Vendredi 10 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Droit d’entrée : don de jouet ou produits d’entretien Recettes de la buvette au profit du Téléthon **19h : Apéritif offert par l’Amicale Bouliste Lespinassoise** **20h : Repas | SUR RÉSERVATION – 6,50€ – Accueil de la Mairie** Repas proposé par Pascal Coudert : Daube de boeuf et pommes de terres + boissons + vin Dessert (offert par le Bon Vieux Temps) Suivi du Concert de Tchiz Duo **21h : Concert Solidaire SOLI’ROCK** Organisé par le Point Accueil Jeunes

Organisé par la Ville de Lespinasse et le Point Accueil Jeunes Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

lieuville Espace Canal des 2 Mers Lespinasse