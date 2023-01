Repas et cocktail dansant de la Saint-Valentin Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 15 15 EUR L’association du Rotary Club Miramontais en partenariat avec Musique Périgord et Chansons Passion vous convient à un repas et un cocktail dansant animé par Joëlle, Laurent PIRE et ses musiciens, Hélène THÉRY, Pierre SICAUD et Benoît NORTIER. Au menu : cocktail cupidon, terrine de canard au poivre vert, mignons de porc aux cèpes, duo de pommes de terre grenailles et flan de courgettes, croquant au chocolat et café. Gala de dansant avec eau, collation et cocktail. Repas sur réservation uniquement. Cocktail réservation souhaitée. Les fonds collectés sont au profit de l’Institut Bergonié pour la lutte contre le cancer. L’asso du Rotary Club Miramontais en partenariat avec Musique Périgord et Chansons Passion vous convient à un repas et un cocktail dansant. Repas sur réservation uniquement. Cocktail réservation souhaitée. Les fonds collectés sont au profit de l’Institut Bergonié pour la lutte contre le cancer. +33 5 53 40 67 17 Rotary Club Miramontais ©Rotary Club Miramontais

