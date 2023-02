Repas et bal pour la Saint-Patrick Caserne des Sapeurs Pompiers Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Pyrenees-Atlantiques Organisé par les sapeurs-pompiers.

18h, apéritif puis à partir de 20h repas assis.

Menu enfant : moules, frites et glaces.

Menu adulte : moules, frites, dessert irlandais et café.

Grand bal avec Aistrika.

Caserne des Sapeurs Pompiers 32 Avenue d’Espagne Cambo-les-Bains

