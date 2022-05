Repas et bal du 13 Juillet à Salviac Salviac Salviac Catégories d’évènement: 46340

Salviac

Repas et bal du 13 Juillet à Salviac Salviac, 13 juillet 2022, Salviac. Repas et bal du 13 Juillet à Salviac Salviac

2022-07-13 – 2022-07-13

Salviac 46340 repas : Soirée organisée par l’Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac avec repas et buvette.

Bal de la fête nationale. repas : @

Salviac

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 46340, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Ville Salviac lieuville Salviac Departement 46340

Salviac Salviac 46340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac/

Repas et bal du 13 Juillet à Salviac Salviac 2022-07-13 was last modified: by Repas et bal du 13 Juillet à Salviac Salviac Salviac 13 juillet 2022 46340 Salviac

Salviac 46340