Barèges Hautes-Pyrénées EUR 12 Repas entrée, tartiflette, salade et dessert.

Inscriptions à l’office de tourisme de Barèges avant le 29 mars et sur place.

Bal avec le podium Jukebox.

Les bénéfices de cette soirée iront au profit des enfants de l’école de Barèges pour leur voyage de fin d’année. Salle des fêtes BAREGES Barèges

