Repas et après-midi dansante Association franco-portugaise Fumel Catégories d’Évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Repas et après-midi dansante Association franco-portugaise, 19 mars 2023, Fumel . Repas et après-midi dansante 37-39 rue Métairie Basse Association franco-portugaise Fumel Lot-et-Garonne Association franco-portugaise 37-39 rue Métairie Basse

2023-03-19 – 2023-03-19

Association franco-portugaise 37-39 rue Métairie Basse

Fumel

Lot-et-Garonne 15 15 EUR L’association Franco-Portugaise du Fumélois organise un repas ouvert à tous, suivi d’une après-midi musicale et dansante. Au menu : jambon braisé. L’apéritif est offert, vin compris. L’association Franco-Portugaise du Fumélois organise un repas ouvert à tous, suivi d’une après-midi musicale et dansante. Au menu : jambon braisé. L’apéritif est offert, vin compris. +33 6 45 71 95 56 Association franco-portugaise 37-39 rue Métairie Basse Fumel

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Fumel Lot-et-Garonne Association franco-portugaise 37-39 rue Métairie Basse Ville Fumel Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Association franco-portugaise 37-39 rue Métairie Basse Fumel

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel /

Repas et après-midi dansante Association franco-portugaise 2023-03-19 was last modified: by Repas et après-midi dansante Association franco-portugaise Fumel 19 mars 2023 37-39 rue Métairie Basse Association franco-portugaise Fumel Lot-et-Garonne Association franco-portugaise Fumel Lot-et-Garonne

Fumel Lot-et-Garonne