REPAS EN PLEIN AIR, 9 juillet 2022, .

REPAS EN PLEIN AIR

2022-07-09 – 2022-07-09

Apéritif puis repas : melon charentais et jambon sec, gardiane de taureau, gratin dauphinois, fromage, cornet de glace, vin et café. N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts.

Animation assurée par le « TRIO FEELING ».

Apéritif puis repas : melon charentais et jambon sec, gardiane de taureau, gratin dauphinois, fromage, cornet de glace, vin et café. N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts.

Animation assurée par le « TRIO FEELING ».

ceyras.loisirs@gmail.com +33 6 77 25 90 19

Apéritif puis repas : melon charentais et jambon sec, gardiane de taureau, gratin dauphinois, fromage, cornet de glace, vin et café. N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts.

Animation assurée par le « TRIO FEELING ».

dernière mise à jour : 2022-05-17 par