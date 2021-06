Moncrabeau Moncrabeau Lot-et-Garonne, Moncrabeau Repas en musique et spectacle de magie Moncrabeau Moncrabeau Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Repas en musique et spectacle de magie 2021-07-03 – 2021-07-03 Place de la Mairie Lou Veratous

Moncrabeau Lot-et-Garonne Apéritif à partir de 18h.

Repas sur réservation avec menu Bangkok food truck

Christophe De Vaucouleurs au piano

Magie humoristique avec Philippe Hervé et Marie Ange. Apéritif à partir de 18h.

Magie humoristique avec Philippe Hervé et Marie Ange. +33 9 73 17 52 30 Apéritif à partir de 18h.

Magie humoristique avec Philippe Hervé et Marie Ange. Lou Veratous dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Moncrabeau Adresse Place de la Mairie Lou Veratous