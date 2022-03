REPAS EN BRETON Rhizomes Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Rhizomes, le mercredi 9 mars à 12:30

Comme chaque 2ème mercredi du mois, rdv à 12h30 dans le salon-cuisine de Rhizomes – 19 rue du Rosmeur – avec un petit quelque chose à partager ou bien votre sandwich. Du café et des gâteaux il y aura sur place! Repas en breton à Rhizomes à Douarnenez Rhizomes 19 rue du Rosmeur, 29100 Douarnenez Douarnenez La Métairie Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T12:30:00 2022-03-09T14:00:00

