2022-12-03

Creuse Féniers Creuse Féniers A 19h30 à la salle Pierre Laurent

Repas adulte 16€ et moins de 12 ans 8€. Sur réservations obligatoires avant le 1er décembre.

Tombola, buvette et ventes d’objets sur place. Les associations de Féniers organise un repas au profit du Téléthon, « Colore ton Téléthon » ; apéritif, tartiflette, dessert et café. Féniers Féniers

