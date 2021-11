Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Repas du Téléthon Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle Venez assister au repas organisé par le Lions Club au profit du Téléthon.

Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle

Ouvert à tous

Infos et réservations : 06 72 62 77 58 Blangy-sur-Bresle

