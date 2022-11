Repas du Téléthon

2022-11-26 12:00:00 – 2022-11-26 15 A l’occasion du Téléthon, venez partager un repas Couscous / Cassoulet à 12h à l’espace communal. Repas organisé par la Fine Gaule.

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

