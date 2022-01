Repas du secours catholique (à emporter) – 5 février 2022 Villersexel Villersexel Catégories d’évènement: Haute-Saône

Villersexel Haute-Saône Villersexel EUR 15 15 À défaut de pouvoir vous proposer son repas annuel, le Secours Catholique met en place cette année un repas à emporter:

– choucroute garnie

– fromage

– dessert

pour la somme de 15 euros. Votre repas sera à récupérer à la salle des fêtes de Villersexel le 5 février entre 10h et 12h.

