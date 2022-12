Repas du Réveillon de noël au Rest’O du Casino Biscarrosse, 24 décembre 2022, Biscarrosse.

Repas du Réveillon de noël au Rest’O du Casino

720 boulevard des Sables Biscarrosse Landes

2022-12-24 20:00:00 – 2022-12-24 23:30:00

Biscarrosse

Landes

Biscarrosse

EUR 45 45 Le traditionnel réveillon de Noël arrive à grands pas.

En manque d’inspiration ou de temps ? Ne cherchez plus !

En famille ou entre amis, le restaurant du Casino sera ravi de vous accueillir

Pour un merveilleux dîner en toute convivialité autour d’un menu d’exception.

MENU (45 €)

Cocktail de Noël

***

Tartelette de st jacques et poireaux

Tartare de crevette et curcuma

Royale de chèvre

***

Terrine de foie gras de canard IGP sud-ouest, chutney ananas victoria et sa brioche à la vanille de Madagascar

***

Filet de St Pierre, croûte passion, nid de petits légumes, crème de corail

***

Brie de Meaux, truffé et mascarpone, jeunes pousses

***

Bûche façon omelette norvégienne et passion-fruits rouges

***

Café

Réservation à l’accueil du Casino ou par téléphone 05 58 78 26 99.

+33 5 58 78 26 99

