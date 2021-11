Dax Dax Dax, Landes Repas du réveillon Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Repas du réveillon, 31 décembre 2021, Dax. Rue du Foyer Foyer

2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31 00:00:00

25 EUR. Repas du nouvel an organisé par le Comité des fêtes de Saint-Vincent-de-Paul. Animation musicale. +33 6 86 03 21 05

