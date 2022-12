Repas du Réveillon aux flambeaux Ferrette Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Haut-Rhin

Repas du Réveillon aux flambeaux Ferrette, 31 décembre 2022, Ferrette Ferrette. Repas du Réveillon aux flambeaux 5 rue du colonel Robelin Ferrette Haut-Rhin

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 23:59:00 Ferrette

Haut-Rhin Ferrette EUR Si vous souhaitez vous restaurer avant la marche du Réveillon aux flambeaux, c’est possible ! Un repas carpe-frite avec accompagnement, dessert et café sera proposé à la salle de l’espace Robelin, au départ de la marche. Possibilité de prendre la carpe frite ou des frites à emporter. Repas carpe frite avec accompagnement, dessert et café proposé avant la marche du Réveillon aux Flambeaux. Sur réservation uniquement. Possibilité de prendre à emporter le soir même. 32€ / 14€ moins de 12 ans / Gratuit moins de 6 ans. +33 3 89 40 26 24 Ferrette

