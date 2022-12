Repas du Nouvel an Ferrette Ferrette Office de tourisme du Sundgau Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Haut-Rhin

Repas du Nouvel an Ferrette, 31 décembre 2022, Ferrette Office de tourisme du Sundgau Ferrette. Repas du Nouvel an 12 rue de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 Ferrette

Haut-Rhin Ferrette EUR Menu raclette à volonté et coupe de crémant offerte, marche aux flambeaux et animations au Don Bosco. Flambeau offert pour la marche vers le château de Ferrette. Raclette à volonté et coupe de crémant offerte, marche aux flambeaux et animations au Don Bosco. Flambeau offert pour la marche vers le château de Ferrette. +33 3 89 40 40 55 Ferrette

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’évènement: Ferrette, Haut-Rhin Autres Lieu Ferrette Adresse 12 rue de Lucelle Ferrette Haut-Rhin Office de tourisme du Sundgau Ville Ferrette Office de tourisme du Sundgau Ferrette lieuville Ferrette Departement Haut-Rhin

Ferrette Ferrette Office de tourisme du Sundgau Ferrette Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrette-office-de-tourisme-du-sundgau-ferrette/

Repas du Nouvel an Ferrette 2022-12-31 was last modified: by Repas du Nouvel an Ferrette Ferrette 31 décembre 2022 12 rue de Lucelle Ferrette Haut-Rhin Office de tourisme du Sundgau Ferrette Haut-Rhin Ferrette Haut-Rhin

Ferrette Office de tourisme du Sundgau Ferrette Haut-Rhin