Repas du nouvel an au Rest’O du Casino Biscarrosse, 31 décembre 2022, Biscarrosse .

Repas du nouvel an au Rest’O du Casino

720 boulevard des Sables Casino Biscarrosse Landes Casino 720 boulevard des Sables

2022-12-31 – 2022-12-31

Casino 720 boulevard des Sables

Biscarrosse

Landes

EUR 89 89 Célébrez le passage de la nouvelle année autour d’un diner convivial et festif.

Une soirée d’exception dans une ambiance live, musicale et dansante

Réservation à l’accueil du Casino ou par téléphone au 05 58 78 26 99.

MENU (89 €)

Cocktail du nouvel an

***

Gyoza de langoustine à la truffe

Crème brûlée de foie gras

Gravlax de saumon aux agrumes

***

Duo de gambas et St Jacques, sauce homardine, crumble chorizo

***

Vol-au-vent de ris de veau aux morilles

***

Suprême de chapon façon demi-deuil, Hasselback potatoes et trio de mini carottes

***

Macaron et gorgonzola, purée de figues

***

Entremet au chocolat intense et noisette

***

Café

*boissons comprises

Animation DJ

L’accès est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

