Repas du nouvel an au Rest’O du Casino Biscarrosse, 31 décembre 2021, Biscarrosse. Repas du nouvel an au Rest’O du Casino Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse

2021-12-31 20:00:00 – 2022-01-01 04:00:00 Casino 720 boulevard des Sables

Biscarrosse Landes Biscarrosse EUR 90 90 Profitez d’un diner convivial et d’une soirée d’exception dans une ambiance live et musicale pour fêter la nouvelle année ! Ce menu sera également proposé le samedi 1er janvier à 12h avec l’entrée, le plat et le dessert au tarif de 32 €. MENU Amuse-bouche de la Saint Sylvestre

Accompagnés de son cocktail de bienvenue Terrine de foie gras mi-cuit et sa gelée de Sauternes

Accompagnée d’un verre de vin blanc, Douceur de Chalosse. Grenadin de veau, duo de mousseline carottes et chou-fleur

Accompagné d’un verre de vin rouge, Saint Emilion, Château Lagarde Bellevue Trio de fromages affinés du sud-ouest

Accompagné d’un verre de vin rouge, Médoc, Château Haut Peyrillat Ecrin chocolat, noisette

Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse

