Sainte-Mondane Dordogne Sainte-Mondane EUR 15 15 Avis aux gourmands ! Le repas du meunier vous attend à la salle des fêtes de Sainte-Mondane. Au menu :

– Assiette avec rillettes et bloc de foie gras

– Brochette de magret

– Pommes de terre sautées

– Cabécou

– Dessert aux noix

– 1verre de vin

– Pain Venez vous régaler ! Sur réservation uniquement, 15€ par personne.

