Repas « Du lard et du cochon » Salle des fêtes Lascazères, samedi 10 février 2024.

Du lard au Cochon! Venez passer un moment convivial, où le cochon est à la fête!

À table !

Au menu

Terrine, boudin, saucisse grillée, purée, crêpes (vous pouvez en apporter et en offrir à vos voisins).

Vin de Madiran et Cidre compris.

Inscriptions obligatoire.

Apportez vos couverts.

Pour celles et ceux intéressées: préparation les 7 et 8 février.

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Salle des fêtes LASCAZERES

Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

