Albi Maison de quartier des Amandiers Albi, Tarn Repas du jour de l’An Maison de quartier des Amandiers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Repas du jour de l’An Maison de quartier des Amandiers, 1 janvier 2022, Albi. Repas du jour de l’An

Maison de quartier des Amandiers, le samedi 1 janvier 2022 à 11:00

Contact : Mme Léa LOUIS 05 63 47 27 36 Repas du jour de l’An pour l’association et les habitants du quartier Amandiers – Canavières Maison de quartier des Amandiers Allée des Amandiers, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-01T11:00:00 2022-01-01T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Maison de quartier des Amandiers Adresse Allée des Amandiers, 81000 Albi Ville Albi lieuville Maison de quartier des Amandiers Albi