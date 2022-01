Repas du Football Club Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Repas du Football Club Biville-la-Baignarde, 12 mars 2022, Biville-la-Baignarde. Repas du Football Club Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Biville-la-Baignarde

2022-03-12 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-12 Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Organisé par le football Club de Biville la Baignarde Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Biville-la-Baignarde

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Autres Lieu Biville-la-Baignarde Adresse Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Ville Biville-la-Baignarde lieuville Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Biville-la-Baignarde Departement Seine-Maritime

Repas du Football Club Biville-la-Baignarde 2022-03-12 was last modified: by Repas du Football Club Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde 12 mars 2022 Biville-la-Baignarde seine-maritime

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime