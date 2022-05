Repas du Comité des Fêtes Aulon, 8 mai 2022, Aulon.

Repas du Comité des Fêtes Aulon

2022-05-08 – 2022-05-08

Aulon Creuse Aulon

A 12h. Salle des Fêtes d’Aulon. Menu : Kir, Feuilleté Volaille et ses Champignons, Blanquette de Veau et son Gratin, Fromages et Salade, Panaché Creusois sur son Lit de Crème Anglaise, Café. Tarifs : adultes : 19 €, – 12 ans : 14 €. Informations et réservations avant le 30 Avril 2022 au 06 18 16 43 83 ou 06 81 68 03 96 ou 06 24 18 79 97.

Repas avec animation musicale assurée par LAURE CHRISTELLE.

