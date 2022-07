Repas du 14 juillet Madiran Madiran Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Madiran

Repas du 14 juillet Madiran, 14 juillet 2022, Madiran. Repas du 14 juillet

MADIRAN Place Doussine Madiran Hautes-Pyrénées Place Doussine MADIRAN

2022-07-14 12:00:00 – 2022-07-14

Place Doussine MADIRAN

Madiran

Hautes-Pyrénées Madiran EUR 15 Repas du 14 juillet organisé par le Comité des Fêtes.

Animations par la banda les Zic-Bilh de Lembeye. Menu :

Melon

Haricots tarbais

Agneau

Salade & Fromage

Croustade Réservation avant le 11 juillet au 05 62 31 98 09 ! +33 5 62 31 98 09 Place Doussine MADIRAN Madiran

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Madiran Autres Lieu Madiran Adresse Madiran Hautes-Pyrénées Place Doussine MADIRAN Ville Madiran lieuville Place Doussine MADIRAN Madiran Departement Hautes-Pyrénées

Madiran Madiran Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/madiran/

Repas du 14 juillet Madiran 2022-07-14 was last modified: by Repas du 14 juillet Madiran Madiran 14 juillet 2022 MADIRAN Place Doussine Madiran Hautes-Pyrénées

Madiran Hautes-Pyrénées