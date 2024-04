REPAS DIMANCHE EN CHANSON AVEC FANNY EGEA CASINO Barbazan, dimanche 14 avril 2024.

Fannt Egéa animera votre repas avec son répertoire des plus grandes chansons françaises et internationales. Laissez-vous séduire par son grain de voix, son charme et son humour.

Cocktail apéritif et ticket de jeu d’une valeur de 5€ offert

Menu à 35€ avec tartare de saumon, Rosbif sauce forestière et pommes de terre grenailles, baba au rhum et sa coupe de Champagne. Réservation obligatoire 3535 35 EUR.

Début : 2024-04-14 12:30:00

fin : 2024-04-14 15:00:00

CASINO 3 Avenue de la Tuilerie

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie

