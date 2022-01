Repas d’été Église Sainte-Jeanne de Chantal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Repas d’été Église Sainte-Jeanne de Chantal, 5 juillet 2020, Paris. Repas d’été

du dimanche 5 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 à Église Sainte-Jeanne de Chantal

Chacun doit apporter son plat salé ou sucré à partager. Du dimanche 5 juillet au dimanche 30 août, la paroisse vous propose de vous réunir à l’issue de la messe dominicale vers 12h pour un pique-nique dans la cour du presbytère. Église Sainte-Jeanne de Chantal Place de la Porte de Saint-Cloud, 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-07-05T12:00:00 2020-07-05T14:00:00;2020-07-12T12:00:00 2020-07-12T14:00:00;2020-07-19T12:00:00 2020-07-19T14:00:00;2020-07-26T12:00:00 2020-07-26T14:00:00;2020-08-02T12:00:00 2020-08-02T14:00:00;2020-08-09T12:00:00 2020-08-09T14:00:00;2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T14:00:00;2020-08-23T12:00:00 2020-08-23T14:00:00;2020-08-30T12:00:00 2020-08-30T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Jeanne de Chantal Adresse Place de la Porte de Saint-Cloud, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Jeanne de Chantal Paris Departement Paris

Église Sainte-Jeanne de Chantal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Repas d’été Église Sainte-Jeanne de Chantal 2020-07-05 was last modified: by Repas d’été Église Sainte-Jeanne de Chantal Église Sainte-Jeanne de Chantal 5 juillet 2020 Eglise Sainte-Jeanne de Chantal Paris Paris

Paris Paris