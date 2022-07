Repas d’été – Beauziac Beauziac Beauziac Catégories d’évènement: Beauziac

Lot-et-Garonne

Repas d’été – Beauziac Beauziac, 23 juillet 2022, Beauziac. Repas d’été – Beauziac

Le bourg Salles des fêtes Beauziac Lot-et-Garonne Salles des fêtes Le bourg

2022-07-23 – 2022-07-23

Salles des fêtes Le bourg

Beauziac

Lot-et-Garonne 16 EUR Repas d’été à Beauziac à 19h30, organisé par l’association « Culture et Loisirs ».

Menu : Sangria avec ses amuses bouches / Salade composée / Poulet Marengo avec son riz / Salade de fruits frais / Vin et café compris

Prix : 16€ adulte / 10€ enfants -10 ans Animation : Sono MusicStyle. Derrière la mairie, sous les platanes.

Salles des fêtes Le bourg Beauziac

