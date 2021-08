REPAS DES VENDANGES 2021 salle des fêtes de VERAC, 9 octobre 2021, Vérac.

REPAS DES VENDANGES 2021

salle des fêtes de VERAC, le samedi 9 octobre à 19:30

**REPAS DES VENDANGES 2021** —————————- Après une annulation en 2020, le repas des vendanges 2021 sera animé par Thierry VEAUD de DANCE PARADISIAC. Comme à son habitude, il viendra nous divertir et nous faire danser. Le menu qui vous est proposé, est : – KIR ROYAL et amuse-bouche – JIMBOURA (soupe de boudin) – JAMBON A LA BROCHE et HARICOTS BLANCS – FROMAGE et SALADE – DESSERT ET CAFE – VINS locaux des vignerons de la commune **TOUT COMPRIS pour 25€ et 10€ pour les moins de 10 ans** Renseignements et réservations avant le 5 octobre 2021 au 0673056249 D’ici là, on espère que le pass sanitaire ne sera plus d’actualité, mais on doute… Le repas sera de toute façon maintenu, sauf interdiction préfectorale. On espère que vous serez nombreux à venir.

salle des fêtes de VERAC VERAC Vérac LE BOURG Gironde



