Repas des supporters de l’USA Bedous Bedous Catégories d’évènement: Bedous

Pyrnes-Atlantiques

Repas des supporters de l’USA Bedous, 27 novembre 2022, Bedous. Repas des supporters de l’USA

Stade Bedous Pyrnes-Atlantiques

2022-11-27 11:30:00 – 2022-11-27 Bedous

Pyrnes-Atlantiques Bedous EUR 16 16 L’USA vous propose un repas d’avant match, au menu :

Apéro

Garbure

Rôti de porc / piperade / frites

Fromage

Dessert

Vin, café et entée au stade compris

Sur réservation avant le 21/11. L’USA vous propose un repas d’avant match, au menu :

Apéro

Garbure

Rôti de porc / piperade / frites

Fromage

Dessert

Vin, café et entée au stade compris

Sur réservation avant le 21/11. +33 6 32 97 92 77 Union Sportive Aspoise USA

Bedous

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bedous, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Bedous Adresse Stade Bedous Pyrnes-Atlantiques Ville Bedous lieuville Bedous Departement Pyrnes-Atlantiques

Bedous Bedous Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedous/

Repas des supporters de l’USA Bedous 2022-11-27 was last modified: by Repas des supporters de l’USA Bedous Bedous 27 novembre 2022 Bedous Pyrnes-Atlantiques Stade Bedous Pyrnes-Atlantiques

Bedous Pyrnes-Atlantiques