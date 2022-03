Repas des séniors à Capeyron Salles des fêtes de Capeyron Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Repas des séniors à Capeyron Salles des fêtes de Capeyron, 17 avril 2022, Mérignac. Repas des séniors à Capeyron

Salles des fêtes de Capeyron, le dimanche 17 avril à 12:00

Le comité des fêtes de Capeyron organise le repas des seniors du quartier de Capeyron le dimanche 17 avril à 12 h à la salle des fêtes de Capeyron. _Renseignements auprès de Michèle Courbin au 06 64 15 89 33._ Rendez-vous le dimanche 17 avril pour le repas des séniors de Capeyron. Salles des fêtes de Capeyron 88 avenue de la Libération, 33700 Mérignac Mérignac Le Grand Louis Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T12:00:00 2022-04-17T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Salles des fêtes de Capeyron Adresse 88 avenue de la Libération, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Salles des fêtes de Capeyron Mérignac Departement Gironde

Salles des fêtes de Capeyron Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Repas des séniors à Capeyron Salles des fêtes de Capeyron 2022-04-17 was last modified: by Repas des séniors à Capeyron Salles des fêtes de Capeyron Salles des fêtes de Capeyron 17 avril 2022 Mérignac Salles des fêtes de Capeyron Mérignac

Mérignac Gironde