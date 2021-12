Forbach Forbach Forbach, Moselle REPAS DES ROIS ET DES REINES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

2022-01-06 11:30:00 11:30:00 – 2022-01-06

Forbach Moselle Repas des Rois et des Reines au Club à partir de 11h30. Menu au dos. Chaque roi ou reine repartira avec une bouteille de cidre. Repas : 9.50€. Renseignements et inscriptions au 03.87.85.33.58 ou contact@barrabino.fr CRT LORRAINE

