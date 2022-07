Repas des Producteurs du Pays, 23 juillet 2022, .

Repas des Producteurs du Pays



2022-07-23 20:00:00 – 2022-07-23

22 EUR 20H00 : Grand Repas animé

Mode d’emploi

– J’emmène mes couverts.

– Je compose mon assiette auprès des producteurs.

Animation musicale et jeux pour les enfants

Sur réservation et sous chapiteau / Infos auprès de Nathalie : 06 24 73 04 90 et de Serge : 06 85 42 08 41.

Venez déguster les produits des Producteurs sur la place du village!

©Médialot

dernière mise à jour : 2022-07-08 par