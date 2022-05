Repas des chasseurs Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Repas des chasseurs Tartas, 21 mai 2022, Tartas. Repas des chasseurs Tartas

2022-05-21 12:00:00 – 2022-05-21

Tartas Landes EUR 20 L’A.C.C.A de Tartas vous invite à venir partager un bon moment pour le repas annuel des chasseurs.

Au menu:

Apéritif de bienvenue, garbure, Civet de sanglier, Gigot de chevreuil/légumes, Fromage/salade, café et vins compris. L’A.C.C.A de Tartas vous invite à venir partager un bon moment pour le repas annuel des chasseurs.

Au menu:

Apéritif de bienvenue, garbure, Civet de sanglier, Gigot de chevreuil/légumes, Fromage/salade, café et vins compris. L’A.C.C.A de Tartas vous invite à venir partager un bon moment pour le repas annuel des chasseurs.

Au menu:

Apéritif de bienvenue, garbure, Civet de sanglier, Gigot de chevreuil/légumes, Fromage/salade, café et vins compris. pixabay

Tartas

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Tartas Adresse Ville Tartas lieuville Tartas Departement Landes

Tartas Tartas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tartas/

Repas des chasseurs Tartas 2022-05-21 was last modified: by Repas des chasseurs Tartas Tartas 21 mai 2022 Landes Tartas

Tartas Landes