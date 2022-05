Repas des chasseurs Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Gemme-Martaillac

Repas des chasseurs Sainte-Gemme-Martaillac, 21 mai 2022, Sainte-Gemme-Martaillac. Repas des chasseurs la salle des fêtes Le bourg Sainte-Gemme-Martaillac

2022-05-21 – 2022-05-21 la salle des fêtes Le bourg

Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne Sainte-Gemme-Martaillac Menu :

Apéritif ; Marquise

Velouté de boeurf au tapioca

Filet de Merlu sauce armocaine

Civet de Sanglier,

Rotis de sanglier avec petits légumes persillés

Salade

Duo de Fromage

Tarte aux pommes, avec tranche de glace

Café

Digestifs Vin rouge, vin rosé, crémant. société de chasse

la salle des fêtes Le bourg Sainte-Gemme-Martaillac

