Morcenx-la-Nouvelle 40110 Venez nombreux au repas traditionnel des chasseurs? super menu et ambiance assurée.

MENU 25 € par personne : Potage de légumes, Salade de gésiers chauds, Asperges, Civet de sanglier, Pommes vapeur, Fromage, Gâteau Millefeuille, Café, Vin rouge-vin rosé? Apéritif 2€, Vin supplémentaire 5€ la bouteille. Inscription et règlement Office de tourisme du Pays Morcenais . Clôture des inscriptions 29 avril 2022 Super menu et ambiance assurée.

Résa Office de tourisme Date limite 29/04/22 +33 5 58 04 79 50 Venez nombreux au repas traditionnel des chasseurs? super menu et ambiance assurée.

