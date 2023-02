Repas des chasseurs Leyritz-Moncassin OT Coteaux et Landes de Gascogne Leyritz-Moncassin Catégories d’Évènement: Leyritz-Moncassin

Lot-et-Garonne Leyritz-Moncassin 10 10 EUR Repas de chasse.

Menu : apéritif, garbure, terrine des chasseurs, civet de sanglier, trou gascon, grillades de sanglier et ses flageolets, salade, fromage, dessert, café-digestif, vin et mousseux compris.

Apportez vos couverts.

Joindre le paiement au bulletin d'inscription (dernier délai le 12 mars 2023).

Société de chasse de Leyritz-Moncassin

