Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme, Suze-la-Rousse Repas des ainés Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Repas des ainés Suze-la-Rousse, 28 août 2021, Suze-la-Rousse. Repas des ainés 2021-08-28 – 2021-08-28 Salle des fêtes Rte de bollène

Suze-la-Rousse Drôme Suze-la-Rousse EUR 25 25 Comme chaque année, le club des ainés vous convie à son repas champêtre (salade niçoise, grillades, fromage, dessert) où tout le monde peut participer. Animation avec l’orchestre Thierry Blanc et sa chanteuse. dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Salle des fêtes Rte de bollène Ville Suze-la-Rousse lieuville 44.28678#4.83249