Repas des Aînés – Quartier St Jean
salle Didier Azas – Centre Roger Fourneyron
31 Bd de la République
Le Puy-en-Velay

2022-03-04

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Repas organisé par le CCAS.

Information / réservation: 04 71 07 01 35 +33 4 71 07 01 35 salle Didier Azas – Centre Roger Fourneyron 31 Bd de la République Le Puy-en-Velay

